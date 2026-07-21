Doi membri ai clanului Cîrpaci, capturați la Caransebeș. Ar fi sechestrat un român și l-ar fi obligat să „doneze” un rinichi

Publicat 21 iul. 2026, 09:06 Sursă Realitatea.net

Doi membri ai clanului Cîrpaci, căutați de autoritățile din România și Germania într-un dosar care vizează trafic de persoane în scopul prelevării de organe, au fost prinși marți dimineață, în urma unei operațiuni desfășurate la Caransebeș. La acțiune au participat ofițeri ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Biroului de Operațiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș.

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