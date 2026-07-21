Doi membri ai clanului Cîrpaci, capturați la Caransebeș. Ar fi sechestrat un român și l-ar fi obligat să „doneze” un rinichi

Doi membri ai clanului Cîrpaci, căutați de autoritățile din România și Germania într-un dosar care vizează trafic de persoane în scopul prelevării de organe, au fost prinși marți dimineață, în urma unei operațiuni desfășurate la Caransebeș. La acțiune au participat ofițeri ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Biroului de Operațiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș.
Este vorba despre Gradu Cîrpaci, cunoscut sub porecla „Ministrul de Finanțe”, și soția acestuia. Cei doi fac parte dintr-un cunoscut clan din Timișoara, ai cărui membri dețin mai multe vile în zona centrală a orașului.
Gradu Cîrpaci și soția sa, acuzați de fapte grave în Germania
Autoritățile germane îi acuză pe cei doi soți de mai multe infracțiuni grave, după ce ar fi adus un bărbat din România și l-ar fi cazat într-un apartament din München. Potrivit anchetei, aceștia i-ar fi luat pașaportul și cartea de identitate, apoi l-ar fi izolat de familia rămasă în țară. Bărbatul ar fi fost obligat să muncească pentru familia Cîrpaci și să semneze mai multe contracte. Ulterior, acesta ar fi fost amenințat că rudele sale din România vor fi ucise dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o afecțiune renală.
Bărbatul ar fi primit promisiunea a 15.000 de euro și a unui apartament
Pentru donarea rinichiului, victimei i s-ar fi promis suma de 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Operația de transplant a avut loc într-un spital din Freiburg, însă, după intervenție, bărbatul nu ar mai fi primit nici banii, nici locuința promise, conform presei locale.
Mai mult, anchetatorii susțin că acesta ar fi rămas în continuare sub controlul familiei Cîrpaci. Bărbatul ar fi fost exploatat și ținut într-o stare de dependență, deși trecuse deja prin operația de prelevare a organului.
În luna martie, polițiștii germani și procurorii DIICOT Timișoara au făcut percheziții la vila familiei Cîrpaci. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe contracte de vânzare-cumpărare, polițe de asigurare, documente medicale, calculatoare și telefoane. Materialele ridicate au fost analizate în cadrul anchetei desfășurate de autoritățile române și germane. Cercetările au dus la emiterea unui mandat european de arestare pe numele celor doi soți.
Ce acuzații li se aduc celor doi membri ai clanului Cîrpaci
Gradu Cîrpaci și soția sa sunt căutați pentru trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, amenințare și înșelăciune. Cei doi au fost capturați la Caransebeș și se află în custodia poliției. Aceștia urmează să fie duși la Curtea de Apel Timișoara, unde va fi analizată confirmarea mandatului european de arestare. Instanța va decide pașii următori în cazul celor doi soți.