MApN avertizează: hărțile cu drone distribuite pe internet, care sugerează pătrunderi în spațiul aerian al României, sunt false

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, joi, un avertisment public după ce mai multe hărți și capturi de ecran distribuite pe rețelele de socializare au creat impresia falsă că drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Instituția precizează că platformele care au generat aceste imagini, printre care site-ul open-source dimap.live, nu au acces la datele radar ale Armatei și pot afișa trasee estimate sau localizări eronate.

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