Advertising
Social· 1 min citire
Alarmă la graniță, în Tulcea. Se caută resturi de dronă după un incendiu masiv în Plauru
FOTO: Arhivă
Specialiștii Ministerului Apărării Naționale intervin în județul Tulcea pentru a stabili dacă flăcările au fost provocate de o aeronavă fără pilot
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:51Planul extrem al lui Putin: Distrugerea Kievului și spectrul armelor nucleare tactice
- 10:47Proiect de 225 de milioane de euro pentru stocarea dioxidului de carbon sub Marea Nordului, susținut de Uniunea Europeană
- 10:27Avocatul Vlad Tobă, acuzații grave la adresa CNA: „Membrii Consiliului atacă politica editorială și încalcă libertatea de exprimare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News