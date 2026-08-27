Rusia amenință Marea Britanie și Franța cu „consecințe catastrofale” din cauza sprijinului pentru Ucraina

Rusia a avertizat joi, 27 august 2026, Marea Britanie și Franța că sprijinul militar acordat Ucrainei poate avea „consecințe catastrofale”.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că cele două state „se joacă cu focul” prin transferul de tehnologie pentru rachete și a avertizat că obiectivele militare britanice din Ucraina și din afara acesteia ar putea deveni ținte.
Moscova amenință cu represalii
Maria Zaharova a afirmat că Rusia a avertizat în repetate rânduri că ar putea lovi instalații și echipamente militare britanice ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus cu arme furnizate de Londra.
Oficialul rus a cerut Marii Britanii să renunțe la ceea ce Moscova consideră o politică ostilă și agresivă. Potrivit acesteia, continuarea sprijinului pentru Kiev poate duce conflictul la un nivel nou.
Marea Britanie transferă tehnologie pentru Storm Shadow
Londra a anunțat la începutul săptămânii că Ucraina va avea acces la tehnologia necesară pentru a începe producția proprie de rachete Storm Shadow. Aceste arme au rază lungă de acțiune și pot lovi ținte aflate în adâncimea teritoriului rus.
Franța a aprobat anterior licențierea tehnologiei pentru versiunea europeană a rachetei, SCALP. Cele două state au anunțat sprijinul pentru Ucraina în cadrul unei reuniuni a aliaților desfășurate la Kiev.
Rusia acuză Ucraina că folosește rachete britanice
Avertismentul Moscovei vine la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina că a folosit rachete Storm Shadow pentru a lovi un centru comercial din Donețk, teritoriu controlat de Rusia. Autoritățile ruse au susținut că atacul a provocat victime civile, inclusiv în rândul copiilor. Informațiile despre atac nu au putut fi verificate independent.
Kremlinul acuză Occidentul de escaladare
Kremlinul susține că Marea Britanie și Franța contribuie la intensificarea conflictului prin furnizarea de arme și tehnologie militară Ucrainei. Moscova afirmă că transferul de tehnologie pentru rachete cu rază lungă de acțiune crește riscul unei escaladări.
Deocamdată, Londra nu a anunțat o schimbare a politicii sale de sprijin pentru Kiev. Avertismentele Rusiei vin într-un moment în care atacurile ucrainene asupra unor ținte din interiorul teritoriului rus și ajutorul militar occidental au devenit principalele teme ale confruntării diplomatice dintre Moscova și aliații Ucrainei.