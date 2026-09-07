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Social· 2 min citire
Incident violent în Cluj: un bărbat ar fi lovit și jefuit o femeie după ce aceasta a refuzat să continue întâlnirea
Poliție
Un bărbat de 35 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv după ce este acuzat că a agresat și jefuit o femeie de 22 de ani.
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