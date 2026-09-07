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Fugarul moldovean care a spart filtrele poliției, prins în Dolj

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 7 sept. 2026, 13:54

Bărbatul de 26 de ani, care rănise doi agenți în Bulgaria, a fost capturat pe un câmp, după căutări intense.

Individul a intrat în România prin Vama Giurgiu, cu o mașină furată, și a reușit să treacă de filtrele poliției. Prima confruntare cu oamenii legii a avut loc la Strehaia, în Mehedinți, la aproape 400 de kilometri de graniță. A trecut în viteză pe lângă echipaje, a abandonat autoturismul la marginea unei păduri și a fugit. Peste 100 de polițiști din patru județe, sprijiniți de un elicopter al MAI, l-au căutat intens în zona împădurită.

Bărbatul, pe numele real Iulian Drăgan, se folosea în România de o identitate falsă, prezentându-se drept George Andrei Ivan din Iași.

Capturat după zile de urmărire

În Bulgaria, a fost ajutat de o femeie să fure mașina, pe care a folosit-o pentru a intra în țară. Vehiculul avea un sistem de urmărire, ceea ce a ajutat anchetatorii să localizeze traseul.

Fugarul a spulberat o baricadă a poliției bulgare și a rănit doi agenți, motiv pentru care a fost dat în urmărire generală. Este acuzat de furt de mașini, fals, uz de fals, ultraj și vătămare corporală. Luni a fost prins pe un câmp din Dolj.

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