Ionelia Priescu (deputat AUR): „Azomureș a fost salvat! Mii de familii vor avea siguranța zilei de mâine datorită soluției promovate de AUR!”

Publicat 31 aug. 2026, 20:47 Sursă Realitatea.Net

„O veste nesperată în urmă cu câteva luni este de astăzi una care a devenit realitate: s-a încheiat procedura prin care Romgaz preia singurul combinat de îngrășăminte chimice din România, Azomureș!

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