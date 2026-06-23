Declarație explozivă a lui Trump despre Iran: „Fac ce trebuie făcut, indiferent de consecințe”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 08:34

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj ferm în privința programului nuclear iranian, afirmând că împiedicarea Teheranului să obțină arma nucleară este o prioritate absolută, chiar dacă acest lucru ar putea genera tensiuni economice la nivel global.

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