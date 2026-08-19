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Caz șocant de sclavie în Covasna: cinci suspecți, acuzați că exploatau persoane vulnerabile
FOTO: Arhivă
Cinci membri ai aceleiași familii, o femeie și patru bărbați, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de sclavie modernă instrumentat de DIICOT Covasna.
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