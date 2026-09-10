Atac devastator în Ucraina: un centru comercial plin de oameni, lovit de o dronă. Morți și zeci de răniți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 21:34

Un atac cu dronă asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Sumî s-a soldat cu victime și a provocat un incendiu în clădire și în zona parcării.

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