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Alertă la Constanța. Un obiect suspect a fost identificat plutind pe mare

Obiectul suspect zărit pe mare (foto amator, via Ziarul Amprenta)

Obiectul suspect zărit pe mare (foto amator, via Ziarul Amprenta)

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat2 sept. 2026, 08:11
SursăRealitatea.net

Alertă la Constanța, miercuri dimineață, după ce un obiect neidentificat a fost zărit plutind pe apele Mării Negre. Persoana care l-a observat a sunat la 112.

Un obiect suspect a fost observat în largul Mării Negre, în zona Pescărie din Constanța, la aproximativ 2 kilometri de țărm, scrie Ziarul Amprenta.

Persoana care a observat obiectul a apelat numărul unic de urgență 112.

Știre în curs de actualizare.

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