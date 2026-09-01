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Premierul Indiei, apel ferm către Vladimir Putin. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat1 sept. 2026, 11:17
SursăRealitate Plus

Mesaj direct transmis de premierul Indiei, Narendra Modi, către Vladimir Putin. În cadrul întâlnirii de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kârgâzstan, premierul Indiei i-a cerut liderului de la Kremlin să facă pași concreți pentru încheierea războiului din Ucraina. „Trebuie să trecem de la războiul fără sfârșit la sfârșitul războiului”, a transmis Modi. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a analizat posibilele efecte ale acestui apel.

În cadrul discuției pe care a purtat-o cu Putin, Modi a afirmat că fiecare zi petrecută în război face umanitatea să regreseze, în timp ce fiecare pas spre pace o umple de „o nouă speranță și un nou entuziasm”.

Declarațiile vin în contextul în care și preşedintele Kazahstanului a cerut îngheţarea războiului din Ucraina.

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