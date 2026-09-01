Dronă avariată, descoperită pe un câmp din Vaslui. Brigada Antitero verifică dacă avea încărcătură explozivă

Publicat 1 sept. 2026, 15:06 Sursă Realitatea.net

O dronă avariată a fost găsită marți dimineață, 1 septembrie 2026, pe un teren agricol din extravilanul comunei Viișoara, județul Vaslui. Zona a fost izolată, iar echipe specializate, inclusiv o brigadă Antitero, au fost trimise pentru a verifica aparatul.

Distribuie articolul