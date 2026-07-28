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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce uităm lucruri aparent simple?
În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru, explică mecanismele memoriei și semnalele care pot indica stres, oboseală sau alte probleme de sănătate ce afectează capacitatea de a ne aminti lucruri aparent simple.
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