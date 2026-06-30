Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce apare pofta de dulce - VIDEO

Publicat 30 iun. 2026, 09:03 Actualizat 30 iun. 2026, 09:05

Pofta bruscă de dulce nu este doar o chestiune de voință, ci poate ascunde dezechilibre hormonale, oboseală, stres sau chiar lipsa unor nutrienți esențiali din organism. Nicole Păcuraru analizează, alături de specialiști, mecanismele din spatele acestei pofte și oferă soluții practice pentru a o ține sub control fără privațiuni extreme.

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