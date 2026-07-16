Cel mai mare protest din sănătate din ultimii 20 de ani: peste 400 de spitale opresc internările și tratamentele care nu sunt urgente

Peste 400 de spitale din România se pregătesc să participe la greva de avertisment anunțată de sindicatele din sănătate pentru 20 iulie. Este prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani, iar timp de două ore activitatea medicală va fi limitată la urgențe. Angajații cer Guvernului să revină asupra unor măsuri care au afectat drepturile salariale și condițiile de muncă din sistem.
Activitatea va fi întreruptă între orele 9:00 și 11:00
În intervalul 9:00–11:00, angajații vor ieși în fața unităților medicale, în semn de protest. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe.
Cele mai afectate vor fi marile spitale, dar și unitățile medicale mai mici, unde unii pacienți ajung după ce parcurg zeci sau chiar sute de kilometri. Consultațiile de specialitate, tratamentele și intervențiile programate în timpul protestului ar putea fi amânate.
Greva generală ar putea începe pe 28 iulie
După greva de avertisment, sindicatele anunță o grevă generală începând cu 28 iulie. Aceasta ar putea bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată, însă urgențele vor fi asigurate și în timpul protestului.
Participarea la grevă nu este obligatorie. Secțiile în care angajații nu se alătură protestului vor putea funcționa normal, inclusiv în ceea ce privește operațiile, tratamentele și consultațiile programate.
Ce cer sindicaliștii
Sindicatele solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026, precum și anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025.
Angajații mai cer acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025. În privința noii legi a salarizării, sindicaliștii solicită reluarea dialogului, stabilirea unor coeficienți corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15% și a sporului de 100% pentru munca în weekend și de sărbători.
Revendicările mai includ reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.