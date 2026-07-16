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Nicușor Dan se opune desecretizării ajutorului acordat Ucrainei: „Uneori este bine să rămână un secret militar”

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat16 iul. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu susține desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, explicând că o parte din sprijinul oferit de România a avut o componentă militară. Șeful statului a explicat că transferul unor echipamente poate afecta capacitatea de apărare a țării și poate justifica păstrarea informațiilor secrete.

Ajutorul a constat în bani și echipamente

Întrebat dacă sprijinul acordat Ucrainei ar putea fi desecretizat, Nicușor Dan a precizat că acesta a fost oferit atât sub formă de bani, cât și prin echipamente militare.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară. Pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani și alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o țară dă niște echipamente către o altă... adică își ia din capacitățile sale de apărare niște echipamente și le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a declarat Nicușor Dan.

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