Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR-UDMR: „Putem lucra cu succes pe urgențele țării”

Siegfried Mureșan, premierul propus de către PNL-USR-UDMR, a declarat că acceptă propunerea și se consideră pregătit să facă față urgențelor economice ale țării, invocând experiența sa în Parlamentul European.
Siegfried Mureșan, premierul propus de către PNL-USR-UDMR, a declarat că acceptă propunerea și se consideră pregătit să facă față urgențelor economice ale țării, invocând experiența sa în Parlamentul European.
Potrivit acestuia, prioritatea imediată a unui eventual guvern pe care l-ar conduce ar fi finalizarea cu succes a PNRR, alături de teme legate de buget și economie, domenii pe care le-a abordat de la primul său mandat de europarlamentar.
Mureșan a subliniat că România are nevoie de un guvern care să fie pro-european, „prin acțiune, nu doar prin declarații, un guvern coerent și care să corespundă așteptărilor oamenilor”.
„În primul rând, mulțumesc mult colegilor din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că, în mod transparent, în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide, în mod transparent și deschis, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României.
Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră, este să venim să facem o ofertă, onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care, de ani de zile, lucrez în Parlamentul European și la nivel european.
Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență, din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre, știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes planul național de redresare și reziliență și am încredere alături de colegii din Partidul Național Liberal din USR și din UDMR, cele trei partide care, în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României.
Am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt sunt urgențele țării. Repet, temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere Sunt conștient că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini.
Mulțumim mult încă o dată colegilor din cele trei partide și noi ne-am făcut datoria. Evident, desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent și nu orice guvern, ar fi un guvern bun pentru România, noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european, prin acțiune, nu doar prin declarații, un guvern coerent și un guvern care să corespundă așteptărilor oamenilor.” a declarat Siegfried Mureșan.