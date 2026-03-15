”Rădăcini adânci – visuri înalte”. Mesajul emoționant transmis de Călin Georgescu după mobilizarea impresionantă la acțiunea de plantare de arbori

Sursă: Realitatea.net

După mobilizarea impresionantă a oamenilor care au răspuns apelului la acțiunea de plantare de arbori, Călin Georgescu a publicat un mesaj adresat tuturor românilor. Candidatul interzis de sistem a vorbit despre energia și solidaritatea văzute în timpul acestei inițiative și despre sensul profund al unui gest care, dincolo de plantarea unor copaci, a însemnat pentru mulți participanți o dovadă de unitate, speranță și responsabilitate față de viitor.

Numeroși români s-au alăturat acțiunii de plantare, transformând ziua într-un moment simbolic de implicare și responsabilitate față de natură și față de viitor.

Mesajul transmis românilor

În mesajul publicat, Călin Georgescu a vorbit despre legătura dintre oameni, pământ și responsabilitatea de a lăsa generațiilor viitoare mai mult bine decât au primit.

„Rădăcini adânci – visuri înalte

Dragii mei,

Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și nădejdea pe care le-ați sădit astăzi nu doar în pământ, ci și în suflete. Acest pământ strămoșesc ne-a fost încredințat cu dragoste, iar datoria noastră este să lăsăm în urmă mai mult bine decât am primit.

Vă iubesc, dragii mei!

Mi-ați făcut astăzi un dar mai frumos decât mi-aș fi putut imagina. Am fost, suntem și vom fi împreună.

Apreciez prezența și munca jurnaliștilor, tehnicienilor și fotografilor care au fost astăzi alături de noi și au documentat această zi într-un maraton de imagini și mărturii, surprinzând ceva greu de așezat în cuvinte: bunătatea, frumusețea, credința și bucuria oamenilor de a face cât mai mult bine împreună.

Astfel de momente ne amintesc un lucru simplu: România iubește și merită să fie iubită.”