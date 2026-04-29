Gheorghe Piperea, declarație-bombă: "Moțiunea de cenzură va trece. Pot apărea voturi și din PNL"

Sursă: realitatea.net

Gheorghe Piperea pune presiune pe Ilie Bolojan și susține că moțiunea de cenzură are deja 254 de semnături! Europarlamentarul AUR a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că votul de săptămâna viitoare va duce la căderea Guvernului și îi cere premierului să demisioneze imediat. Gheorghe Piperea a mai precizat și că pot apărea voturi și din interiorul actualei alianțe de guvernare.

„Ar trebui să fie un motiv foarte puternic pentru un bărbat de stat onest să-și dea demisia acuma, în secunda doi.

Eu m-aș aștepta să apară niște voturi pentru moțiunea de cenzură din partea de așa-zisă alianță la guvernare, câtă mai este ea în momentul de față, mă refer la cei din PNL.

E posibil să avem mai mult de 250 de voturi săptămâna viitoare și de aceea cred că domnul Bolojan ar trebui ca să-și salveze cumva pielea, să demisioneze astăzi.

Să știți că cei de la PNL ieri (luni - n.r.) au luat o decizie. Cel puțin știu chestiunea asta de la domnul Buda, care la o altă televiziune în prezența mea - că am fost și eu la acea emisiune - a spus că PNL intră în opoziție dacă se votează moțiunea. Eu cred că PNL poate să considere că deja este în opoziție de astăzi pentru că moțiunea 100% va trece”, a declarat Piperea.