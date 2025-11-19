Advertising
Politica· 2 min citire
Parlamentari din PSD și PNL vor să voteze moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan - SURSE
Parlamentari din PSD și PNL vor să voteze moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan - SURSE
Ultimele "reforme" ale lui Bolojan dinamitează coaliția
Citește și
- 20:01SURSE Alexandru Nazare, premierul independent, varianta „de împăcare” pentru coaliția de guvernare
- 15:33Zelenski cere de urgență licența pentru producerea rachetelor Patriot, după atacul devastator asupra Kievului
- 15:29Ilie Bolojan neagă orice implicare în scandalul „azilului groazei” din Bihor: „Nu am știut nimic”
- 15:03Nicușor Dan transmite un mesaj dur Moscovei după ultimele bombardamente: „Rusia a demonstrat că nu vrea pace”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News