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Politica· 1 min citire
Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor
Termen decisiv dosar Călin Georgescu
Publicat26 iun. 2026, 13:10
Sursărealitatea.net
Călin Georgescu ajunge luni din nou în fața magistraților de la Curtea Supremă! Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor rejudeca contestația avocaților din acest dosar, cu privire la începerea judecății celui de-al doilea dosar penal deschis de procurorii de la parchetul general. În acest caz miza este una uriașă, întrucât răspunsul este unul definitiv, potrivit Realitatea PLUS.
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