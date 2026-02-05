Nicușor Dan, despre exercițiile militare la Smârdan: România și SUA își consolidează parteneriatul strategic

Președintele Nicușor Dan a sublinia joi, într-un mesaj postat pe Facebook

Președintele Nicușor Dan a sublinia joi, într-un mesaj postat pe Facebook, că antrenamentele comune cu tancurile Abrams din poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul Statelor Unite pentru securitatea regiunii și consolidarea capacității militare NATO a României.

"Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent.

Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre", a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că activitățile comune de instruire "sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în fața oricăror potențiale amenințări".