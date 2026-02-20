Ilie Bolojan față în față cu sindicatele din energie. Vor fi evitate protestele?

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor din sectorul energetic pentru a analiza revendicările angajaților și a identifica soluții sustenabile pentru marile companii de stat din domeniu.

La discuții au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și conducerea Complexului Energetic Oltenia, alături de liderii Federației Naționale Mine Energie și ai Sindicatului Energia Rovinari.

Eficiența, moneda de schimb pentru sprijinul guvernamental

Mesajul premierului a fost unul tranșant în ceea ce privește solicitările de exceptare de la regulile stricte de disciplină financiară aprobate anul trecut. Ilie Bolojan a subliniat că Guvernul este dispus să accepte derogări pentru companiile de stat, însă doar cu o condiție esențială: implementarea unor măsuri concrete de creștere a eficienței.

Scopul executivului este reducerea dependenței acestor entități de ajutoarele de stat solicitate constant ministerelor de resort. Astfel, flexibilitatea legislativă va fi acordată doar acelor operatori care demonstrează o mai bună gestionare a resurselor și o strategie clară de redresare.

Decizia finală, așteptată săptămâna viitoare

Dialogul de la Palatul Victoria nu a rămas doar la stadiul de discuții de principiu. Un Memorandum care va detalia soluțiile tehnice și calendarul de implementare a măsurilor agreate urmează să fie pus pe masa Guvernului în ședința de săptămâna viitoare.

Acest document va clarifica toate aspectele juridice și financiare necesare pentru a asigura stabilitatea locurilor de muncă, condiționată însă de reformele interne cerute de echipa guvernamentală.

Sursa: Realitatea Din PNL