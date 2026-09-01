Mohammad Murad: ”AUR va obține 35% la următoarele alegeri. Avem nevoie de oameni responsabili în politică”

Publicat 1 sept. 2026, 20:33 Sursă Realitatea PLUS

Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat marți seara, în direct la Realitatea Plus, că formațiunea ar putea ajunge la un scor de 35% la următoarele alegeri, însă a atras atenția că, fără o majoritate care să permită formarea unui guvern, schimbarea procentelor nu va rezolva problemele României. Mai mult, oficialul a subliniat necesitatea unei stabilități politice și economice pentru relansarea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.

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