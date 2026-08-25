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Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA. Ce spune Ilie Bolojan despre menținerea ei în Guvern

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 21:47

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, 25 august 2026, că se va întâlni miercuri cu Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva acesteia într-un dosar de corupție.

Bolojan a transmis că nu vrea să tragă concluzii înainte de a cunoaște toate elementele din anchetă. Premierul interimar a precizat că a discutat deja cu Trăilă și i-a cerut să vină la o întâlnire miercuri dimineață.

El nu a exclus nici posibilitatea de a fi audiat de procurori, în condițiile în care ancheta vizează fapte despre care există informații că s-ar fi discutat în biroul său de premier.

Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată marți la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Procurorii o cercetează pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

DNA nu a dispus măsuri preventive împotriva acesteia. Trăilă are calitatea de suspect, iar ancheta este în desfășurare.

Presiuni pentru demisie

Cazul a generat reacții politice. PSD a cerut demisia Cristinei Trăilă și a susținut că Bolojan trebuie să ofere explicații, în timp ce AUR i-a solicitat premierului interimar să o elibereze din funcție.

Guvernul a precizat că Trăilă se află în concediu de odihnă și că, până marți, nu fusese transmisă o informație privind retragerea sa din funcție.

Decizia, după întâlnirea de miercuri

Ilie Bolojan urmează să discute miercuri cu Cristina Trăilă, iar ulterior va decide dacă aceasta va rămâne în funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Premierul interimar susține că este necesară analizarea situației înainte de luarea unei decizii politice.

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