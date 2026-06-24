Ion Cristoiu: „Bătălia pe viață și pe moarte în Coaliție. Miza este ca USR să fie scos de la ciolan, măcar două zile”

Publicistul Ion Cristoiu analizează dur eșecul din fașă al propunerii de rotativă guvernamentală între PNL, USR și UDMR, proiect blocat de opoziția președintelui Nicușor Dan. În stilul său caracteristic, Cristoiu explică dedesubturile acestei mutări politice și mizele uriașe din spatele culiselor, unde supraviețuirea la guvernare a devenit o chestiune de „viață și pe moarte” pentru liderii politici.

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