„A abdicat premierul Luca Niculescu! Trăiască premierul Neacșu!
Luca Niculescu și-a semnat azi eliminarea din funcția de premier și i-a predat coroana lui Marian Neacșu, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial.
De acum înainte, orice proiect cu bani din 15 ministere trece întâi pe la Neacșu: Finanțe, Externe, Apărare, Justiție, Sănătate, Educație, Mediu. Pe alte zece le coordonează direct.
Articolul 2 îi dă tot lui Neacșu și toate structurile din aparatul de lucru al Guvernului. Iar în articolul 3, ,,premierului” Luca Niculescu i se spune, practic: stați liniștit, Neacșu vă va informa și ține la curent. Adică va afla ce se întâmplă în Guvernul lui cam cum aflăm și noi, doar cu câteva minute mai devreme.
Eu am zis de la bun început că nu există premier tehnocrat, ci doar Guvern PSD condus din umbră sau mai la vedere. Astăzi nici măcar nu se mai ascund. Premierului tehnocrat a ajuns, în nici o lună de la preluarea mandatului, un ambalaj frumos pentru un Guvern pe care PSD îl conduce, fără ca PSD să-și asume nimic când iese prost.
Și ministerul de la care am plecat eu e pe listă. Pădurile, apele, Radarul Balastierelor toate trec acum întâi pe biroul lui Neacșu.
Niculescu va putea ține conferințe de presă în calitate de Premier, Neacșu guvernează, iar PSD încasează șpăgile groase.””