Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 nov. 2026, 09:14

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat luni seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că pensiile românilor vor crește, majorarea urmând să fie inclusă în bugetul pe anul 2027, însă procentul nu a fost încă stabilit. În ceea ce privește salariul minim, social-democrata a precizat că decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii sociali și mediul de afaceri.

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