Advertising
Politica· 1 min citire
Declarație de la Cotroceni: Nicușor Dan subliniază parteneriatul strategic dintre România și Israel
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Israelului, Isaac Herzog, că relațiile dintre cele două state se bazează pe un parteneriat solid, construit de-a lungul timpului în plan politic, economic și uman.
Citește și
- 15:59Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”
- 15:58Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusice, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
- 13:50Negocieri SUA - Rusia la Moscova? Anunțul de ultimă oră al lui Vladimir Putin
- 13:15Oamenii lui Bolojan, activați împotriva lui Nicușor Dan. Florin Roman lansează noi amenințări cu suspendarea președintelui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News