Călin Matieș (deputat AUR): „Proiectul AUR pentru subvenționarea laptelui ecologic merge mai departe cu susținerea tuturor partidelor parlamentare”

Proiectul legislativ inițiat de deputatul AUR Călin Matieș privind acordarea unui sprijin de 2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic certificat a fost semnat de toate partidele parlamentare din Comisia pentru Agricultură. Proiectul reprezintă un pas important pentru fermierii români și urmează să intre în circuitul parlamentar.

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