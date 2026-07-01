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Politica· 1 min citire
Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO
George Simion, președintele AUR
Publicat1 iul. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net
George Simion i-a răspuns miercuri Sorin Grindeanu, care a declarat că partidul său nu ia în calcul o colaborare cu AUR în acest moment, însă nu a exclus posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii formațiunii suveraniste să voteze un viitor Guvern PSD.
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