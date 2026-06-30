AUR propune modificarea legislației offshore pentru ca resursele din Marea Neagră să creeze locuri de muncă și venituri în România

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind implementarea operațiunilor petroliere offshore și onshore de adâncime. Inițiativa urmărește creșterea numărului de locuri de muncă pentru specialiștii români din industria petrolieră, consolidarea bazei fiscale în România și încurajarea investițiilor în pregătirea viitorilor profesioniști din domeniu.

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