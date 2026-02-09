Avertisment de la Moscova: "Rusia nu intenționează să atace Europa, dar e pregătită să riposteze"

Cel puțin trei persoane au fost ucise în atacurile rusești de azi-noapte din Ucraina

Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Afirmația oficialului de la Kremlin vine în timp ce Ucraina a ajuns în ziua 1447 de război cu Rusia.

UPDATE 12:46 - Generatoare pentru Herson: echipamentele vor asigura energie în caz de pene de curent

Generatoare destinate intervențiilor de urgență au fost puse la dispoziția pompierilor și voluntarilor din Herson, pentru a sprijini alimentarea cu energie a locuitorilor în situații de criză.

UPDATE - Cel puțin trei persoane au fost ucise în atacurile rusești din Ucraina

Cel puțin trei persoane au fost ucise în urma atacurilor lansate în noaptea de duminică spre luni asupra mai multor regiuni din Ucraina, printre care Odesa, Harkov și Dnipropetrovsk. Printre victime se află o mamă și fiul ei în vârstă de 10 ani, potrivit autorităților ucrainene.

Parchetul Regional din Harkov a anunțat că femeia și copilul au murit după ce o dronă a lovit o zonă rezidențială din orașul Bohodukhiv. Alte șase persoane au fost rănite în aceeași regiune, una dintre cele mai frecvent vizate de bombardamente de la începutul invaziei ruse din 2022, relatează Reuters.

În Odesa, guvernatorul regiunii a confirmat moartea unei persoane și rănirea altor două în urma unui atac care a provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje și a avariat o conductă de gaz. În regiunea Dnipropetrovsk, nouă persoane au fost rănite într-un atac cu drone, printre care și o fată de 13 ani. Guvernatorul Oleksandr Hanzha a precizat că loviturile au declanșat un incendiu la o clădire rezidențială.

Avertisment de la Moscova

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat Lavrov într-un interviu, potrivit TASS..

În cadrul conferinţei de presă de la sfârşitul anului trecut, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul este cel care luptă împotriva Rusiei prin intermediul naţionaliştilor ucraineni. Anterior, Putin declarase că Rusia nu a dorit niciodată să lupte împotriva Europei. Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă Europa decide să declanşeze un război împotriva Rusiei, nu ar trebui să existe nicio îndoială că Rusia este gata să riposteze imediat.