40 de proiecte de acte normative pe agenda Guvernului; miniștrii PSD urmează să-și depună demisia | VIDEO

Agenda ședinței de joi a guvernului cuprinde aproximativ 40 de proiecte de acte normative.

Potrivit unor surse politice, miniștrii social-democrați urmează să vină la Palatul Victoria la ora 14:00 pentru a-și depune demisia.



Printre proiectele discutate de guvern se află o ordonanță de urgență privind accesul străinilor pe piața muncii din România și un proiect de lege privind ratificarea acordului de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Kârgâză, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 iunie 2024.



De asemenea, pe ordinea de zi se află aprobarea programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, care prevede acordarea unui sprijin financiar sub formă de vouchere digitale, în cuantum de maximum 15.000 lei pentru fiecare beneficiar eligibil, destinate exclusiv decontării cheltuielilor aferente procedurilor de reproducere umană asistată medical și tratamentelor medicamentoase aferente acestora.



Executivul mai discută și proiectul 'Linie Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea din proiect de pe teritoriul României', precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor aflate pe coridoarele mai multor lucrări rutiere printre care autostrăzile Târgu Mureș - Târgu-Neamț, Sibiu - Pitești, Buzău - Focșani, centura București, variantele de ocolire Buftea și Gura Humorului.



Pe ordinea de zi a ședinței se mai află recunoașterea Asociației Autism Europa ca fiind de utilitate publică.



Guvernul urmează să decidă și eliberarea lui Alexandru Cîmpeanu din funcția de subprefect al județului Mureș, precum și acordarea cetățeniei române pentru trei sportivi aflați în atenția Federației de Rugby - Tangimana Fonovai, Tomane Jason Fareti Lemalie, Moyake Kuselo.



Executivul mai are în vedere și aprobarea cheltuielilor de investiții pentru proiectul 'Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale'. Se urmărește îmbunătățirea calității serviciilor pentru pasageri, unui mediu de lucru mai eficient prin relocarea personalului către sarcini mai ușoare și accesibilitate crescută la tehnologie.

Urmează să își prezinte demisia și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.



Demersul vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan și refuzului acestuia de a pleca din funcție.



Astfel, sunt așteptați să demisioneze din Cabinetul Bolojan:



* Marian Neacșu - vicepremier



* Florin Barbu - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale



* Bogdan Ivan - ministrul Energiei



* Florin Manole - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale



* Radu Marinescu - ministrul Justiției



* Alexandru Rogobete - ministrul Sănătății



* Ciprian Șerban - ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

