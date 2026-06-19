Economie· 1 min citire

Sistemul medical, în pragul unui protest de amploare din cauza proiectului legii salarizării

Grevă medici

Grevă medici

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 19 iun. 2026, 10:43

Sistemul sanitar s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai ample mișcări de protest din ultimii ani, pe fondul nemulțumirilor generate de proiectul noii legi a salarizării. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, calculele realizate de reprezentanții angajaților arată că o parte dintre salariați ar putea înregistra pierderi de mii de lei la venituri.

Sindicatele din domeniul sănătății solicită modificarea proiectului legislativ și au decis să îl conteste în instanță, considerând că prevederile sale afectează drepturile personalului medical.

În lipsa unor schimbări, liderii sindicali iau în calcul declanșarea unor acțiuni de protest chiar de săptămâna viitoare. În acest scenariu, activitatea din spitale ar putea fi restrânsă, urmând să fie asigurate doar serviciile medicale de urgență.

Reprezentanții angajaților avertizează că modificările propuse în sistemul de salarizare riscă să genereze tensiuni fără precedent în sectorul sanitar, în timp ce autoritățile sunt așteptate să poarte noi discuții cu partenerii sociali pentru evitarea blocajelor în sistemul medical.

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