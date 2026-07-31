Kazahstan oprește din nou livrările de petrol. Carburanții se scumpesc accelerat, iar românii plătesc nota de plată

Piața carburanților traversează o nouă perioadă de turbulențe după ce Kazahstan a suspendat din nou livrările de petrol, pe fondul unui nou atac cu drone care a afectat două petroliere. Decizia a amplificat tensiunile de pe piețele energetice și a alimentat o creștere rapidă a prețurilor la pompă, resimțită deja de milioane de șoferi români.
În doar o singură zi, prețul carburanților a urcat cu aproape 50 de bani pe litru, iar motorina premium a depășit pragul psihologic de 11 lei pe litru, semnalând o deteriorare accentuată a situației de pe piața internă.
Motorina a trecut de 11 lei pe litru
La mai multe stații de alimentare, un litru de motorină standard a ajuns la 10,48 lei, în timp ce motorina premium se vinde cu peste 11,20 lei pe litru. Creșterile sunt vizibile de la o zi la alta și afectează în special transportatorii și șoferii care folosesc zilnic autoturismul.
Nici benzina nu a fost ocolită de scumpiri. Benzina standard a urcat la 9,42 lei pe litru, iar benzina premium se apropie rapid de pragul de 10 lei pe litru.
Nou șoc pe piața petrolului
Suspendarea livrărilor din Kazahstan vine într-un moment sensibil pentru piața energetică regională. Atacul asupra celor două petroliere a generat temeri privind securitatea transporturilor de petrol și continuitatea aprovizionării, ceea ce a dus la creșteri ale cotațiilor internaționale.
Kazahstan este unul dintre furnizorii importanți de petrol pentru Europa, iar orice întrerupere a fluxurilor comerciale se transmite rapid în costurile de rafinare și distribuție.
Acciza dinamică, un nou motiv de îngrijorare
În paralel cu tensiunile externe, piața internă se pregătește pentru aplicarea noii legislații privind acciza dinamică la carburanți, după ce Camera Deputaților a adoptat legea prin vot final. Mecanismul prevede ajustarea accizei în funcție de evoluția prețurilor și a altor indicatori economici.
Deși autoritățile susțin că măsura poate aduce mai multă flexibilitate fiscală, analiștii avertizează că efectul imediat ar putea fi continuarea scumpirilor. În opinia lor, consumatorii finali vor suporta cea mai mare parte a costurilor suplimentare.
Românii de rând resimt cel mai puternic scumpirile
Creșterea prețului la carburanți nu afectează doar șoferii. Costurile mai mari de transport se reflectă treptat în prețurile alimentelor, ale bunurilor de consum și ale serviciilor, amplificând presiunea asupra bugetelor familiilor.
Pentru mulți români, alimentarea unui rezervor a devenit semnificativ mai costisitoare decât în urmă cu doar câteva luni, iar diferențele de preț se traduc direct în cheltuieli lunare mai mari.
Efecte în lanț asupra economiei
Specialiștii avertizează că, dacă trendul ascendent al petrolului se menține și livrările din Kazahstan rămân afectate, România ar putea intra într-o nouă etapă de scumpiri generalizate. Transportatorii ar putea majora tarifele, comercianții ar putea transfera costurile către consumatori, iar inflația ar putea primi un nou impuls.
În acest context, piața carburanților rămâne extrem de volatilă, iar evoluțiile din regiunea Mării Caspice și de pe rutele maritime de transport al petrolului vor fi urmărite cu atenție în următoarele săptămâni.
Pentru moment, singura certitudine este că românii plătesc deja mai mult la pompă, iar perspectivele indică faptul că presiunea asupra buzunarelor lor este departe de a se fi încheiat.