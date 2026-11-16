BNR a majorat prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 la 7,4%

„Rata anuală a inflației IPC, indicele prețurilor de consum, are până la sfârșit o ușoară creștere. Atenție, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de prețuri, cum există tendința să se spună. Prețurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creșteri normale, ca și în anii precedenți, nu sunt exagerări. Nu ne mai așteptăm la o scădere datorită, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluției prețurilor la produsele petroliere și la energie. După care urmează o scădere aproape continuă, până în trimestrul I din 2028, când are loc intrarea în intervalul de variație în funcție de ținta de inflație. Revizuirea în sus a traiectoriei prognozate față de exercițiul anterior, deci graficul roșu comparativ cu graficul albastru, este o reevaluare ascendentă amplă a prețului energiei, pe care trebuie să o luăm în considerare, chiar dacă avem cealaltă prognoză că prețul la energie va scădea. Există tensiuni geopolitice reintensificate, deci au fost toate motivele să facem această revizuire și are un impact și asupra inflației de bază. Normal, prețul la energie se duce în toate părțile”