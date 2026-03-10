Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel

Autoritățile din Iran au criticat-o dur pe președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, acuzând-o de ipocrizie în urma declarațiilor făcute despre bombardamentele efectuate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra unor ținte din Iran.

Reacția oficialilor de la Teheran a venit după ce von der Leyen a transmis că Iranul trebuie să dea dovadă de reținere și să evite escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Liderii iranieni au susținut însă că astfel de apeluri ignoră responsabilitatea statelor care au lansat atacurile aeriene.

Ministerul iranian de Externe a afirmat că declarațiile venite din partea Uniunii Europene ar reprezenta „un exemplu clar de standarde duble”, acuzând Bruxellesul că nu condamnă în mod explicit bombardamentele asupra teritoriului iranian.

Potrivit oficialilor iranieni, reacțiile liderilor occidentali demonstrează o abordare dezechilibrată față de conflictul regional, deoarece presiunea este pusă în principal asupra Iranului, în timp ce acțiunile militare ale Statelor Unite ale Americii și Israelului nu sunt criticate în aceeași măsură.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune ridicată în Orientul Mijlociu, după ce mai multe lovituri aeriene au vizat obiective militare din Iran, iar Teheranul a promis că va răspunde acestor atacuri. Comunitatea internațională încearcă între timp să evite extinderea conflictului la nivel regional.