Scandal în Biserica Catolică: episcop din SUA, acuzat că a furat sute de mii de dolari din fondurile bisericii

Un scandal financiar a izbucnit în Statele Unite ale Americii, după ce un episcop catolic a fost acuzat că a deturnat sute de mii de dolari din fondurile unei biserici.

Vaticanul a anunțat că Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia episcopului Emanuel Hana Shaleta, liderul comunității caldeene catolice din San Diego.

Potrivit autorităților, Shaleta este suspectat că ar fi delapidat aproximativ 270.000 de dolari din fondurile Catedrala Sfântul Petru Caldeeană, situată în orașul El Cajon, statul California.

Ancheta a început după ce persoane din cadrul bisericii au semnalat lipsa unor sume importante provenite din chiria plătită de un chiriaș care folosea sala socială a parohiei.

Potrivit procurorilor, în conturile bisericii au fost descoperite discrepanțe semnificative, iar explicațiile oferite de episcop nu au putut justifica lipsa banilor.

Episcopul în vârstă de 69 de ani a fost arestat pe 5 martie pe aeroportul internațional din San Diego, în timp ce încerca să părăsească țara. Autoritățile l-au pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv delapidare și spălare de bani. Judecătorii au stabilit o cauțiune de 125.000 de dolari.

În fața instanței, Shaleta a respins acuzațiile și a pledat nevinovat. El a susținut că nu a folosit în mod abuziv fondurile bisericii și că a încercat întotdeauna să administreze corect donațiile credincioșilor.

Vaticanul a precizat că demisia episcopului a fost acceptată de papă încă din luna februarie, însă anunțul oficial a fost făcut abia acum pentru a nu influența ancheta penală aflată în desfășurare. În locul său, conducerea temporară a eparhiei a fost preluată de Saad Hanna Sirop, numit administrator apostolic.

Emanuel Hana Shaleta conducea eparhia caldeeană din San Diego din anul 2017 și slujea în Biserica Catolică încă din 1984, când a fost hirotonit preot.