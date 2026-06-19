Actualitate· 1 min citire

SURSE: Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, la DNA

DNA

DNA

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 12:55
Sursărealitatea.net

Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, a ajuns, vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost adusă din arest la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru audieri în dosar. Se aduc lămuriri în plus în fațșa anchetatorilor.

Aceasta este prietena lui Denis Rifai. Ea a recunoscut într-un interviu în fața jurnaliștilor și aceasta este suspectă în acest dosar.

Odeta Nestor a fost reținută după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro.

Sursele Realitatea PLUS spun că este posibil să mai vedem și alte persoane vizate în dosarul de corupție în care este anchetat și Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, dând declarații la DNA. Aceleași surse mai spun și că este posibil ca și dezvoltatorii imobiliari să ajungă acolo.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

odeta nistorjocuri de norocdenise rifaianchetaaudieri

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe