Surprize în echipa României pentru meciul cu Georgia. Gică Hagi a ales formula de start pentru debutul său pe banca „tricolorilor”

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit echipa de start a României pentru meciul amical cu Georgia, partidă care marchează debutul său pe banca echipei naționale.

„Tricolorii” vor evolua la Tbilisi, de la ora 20:00, într-o partidă de verificare în care stafful tehnic a decis formula de bază în urma ultimului antrenament efectuat în dimineața meciului.

În centrul defensivei, Hagi a mizat pe cuplul format din Radu Drăgușin și Andrei Ghiță, sprijiniți de fundașii laterali Coubiș și Borza. La mijlocul terenului se regăsesc Răzvan Marin și Screciu, în timp ce linia ofensivă este compusă din Moruțan, Ianis Hagi și Mihăilă, în spatele vârfului Florinel Coman.

Iată echipa de start a României pentru partida cu Georgia: Aioani – Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza – R. Marin, Screciu – Moruțan, Ianis Hagi, Mihăilă – Coman.

Se anunță un meci destul de complicat pentru naționala României. Fotbalul din Georgia a crescut enorm în ultimii ani, iar rezultatele obținute de reprezentativa caucaziană confirmă acest lucru.

De altfel, în urmă cu doar câteva zile, Khvicha Kvaratskhelia, vedeta georgienilor, a avut un rol important în câștigarea UEFA Champions League alături de PSG.