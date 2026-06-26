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ȘOC pe piața tech! Apple scumpește MacBook și iPad după explozia costurilor la memorii: „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

Apple

Apple

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:40

Apple a anunțat oficial majorarea prețurilor pentru mai multe modele de MacBook și iPad, pe fondul creșterii accelerate a costurilor pentru memorii și componente de stocare, alimentate de cererea uriașă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Este prima creștere de prețuri pe care compania o leagă direct de criza globală a componentelor, potrivit CNBC, iar reacția piețelor a fost imediată: acțiunile Apple au scăzut cu peste 6%, marcând cea mai abruptă corecție din aprilie 2025.

Cât costă noile modele de MacBook și iPad

Printre produsele afectate se numără mai multe modele populare:

  • MacBook Neo: de la 599 la 699 dolari

  • MacBook Air (512 GB): de la 1.099 la 1.299 dolari

  • MacBook Pro (1 TB): de la 1.699 la 1.999 dolari

  • iPad Air (128 GB): de la 599 la 749 dolari

  • iPad Pro Wi-Fi (256 GB): de la 999 la 1.199 dolari

Magazinele online ale companiei au fost indisponibile pentru scurt timp înainte de actualizarea noilor prețuri.

Apple a explicat că industria se confruntă cu o situație fără precedent, cauzată de explozia cererii pentru infrastructura AI, care a dus la creșteri rapide ale prețurilor componentelor.

Nu am mai văzut niciodată o creştere atât de mare şi atât de rapidă a preţurilor componentelor. Am ajuns într-un punct în care trebuie să începem să majorăm preţurile pentru o parte dintre produsele noastre”, a transmis compania, sugerând că noi scumpiri nu sunt excluse.

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