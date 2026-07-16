România, lovită de caniculă și furtuni violente: urmează temperaturi de 37 de grade, vijelii și grindină - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 16 iulie, mai multe avertizări de cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica până sâmbătă seară, în timp ce mai multe regiuni vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii și grindină.
În regiunile vestice, sudice și sud-estice, disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade, iar nopțile vor deveni tropicale.
Cod galben de caniculă în șapte județe
Avertizarea de cod galben de caniculă este valabilă în perioada 16 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 10, în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.
Joi și vineri, în aceste zone va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade, iar minimele nocturne vor fi, în general, de 20–22 de grade.
Valul de căldură va afecta joi și vineri Crișana, Banatul și vestul Olteniei. Sâmbătă, canicula va persista în sudul Banatului, în vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei, unde maximele vor ajunge la 35–37 de grade.
Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni
Un alt cod galben este valabil joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00. În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.
Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, de 1–3 centimetri.
În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30–50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării.
Noi furtuni sunt anunțate pentru vineri
Vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, va fi în vigoare un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea vizează nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și, local, Munții Apuseni.
În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse se vor produce vijelii și va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte, iar izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. ANM va actualiza avertizările în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.