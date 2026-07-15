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Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA

Erling Haaland

Erling Haaland

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 15:51

Chiar dacă Norvegia și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, Erling Haaland a reușit din nou să atragă atenția, de această dată printr-o apariție neobișnuită la revenirea în țara natală.

Atacantul lui Manchester City a fost fotografiat pe aeroportul din Oslo ținând în brațe un raton împăiat, realizat într-o postură neobișnuită, ca și cum ar bea dintr-o sticlă. Imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, obiectul ar fi fost cumpărat dintr-un magazin din Dallas, statul Texas, și ar fi costat aproximativ 750 de dolari.

În paralel, naționala Norvegiei a fost întâmpinată cu entuziasm la revenirea acasă. Mii de suporteri s-au adunat în capitală pentru a-i întâmpina pe jucători, care au fost primiți și de membri ai familiei regale.

Printre cei prezenți s-a aflat și prințul moștenitor Haakon, care s-a alăturat festivităților și a participat la tradiționalul „Viking Row”, alături de fotbaliști și suporteri. În schimb, Haaland a fost cel care a captat atenția tuturor prin suvenirul neobișnuit adus din Statele Unite.

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