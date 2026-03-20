România intră în coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: „Vom contribui la menținerea libertății de navigație”

România se alătură oficial grupului de state care vor să contribuie la securizarea Strâmtoarea Ormuz, într-un context tensionat generat de conflictul din Iran.

Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că țara noastră se alătură declarației semnate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”, a transmis șeful statului.

Președintele a subliniat că efectele crizei sunt resimțite și în România, în special prin creșterea prețurilor la carburanți, motiv pentru care autoritățile sunt pregătite să contribuie la eforturile internaționale pentru stabilizarea pieței energetice.

„Suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație”, a adăugat acesta.

Totodată, Nicușor Dan a reiterat că România nu se va implica militar în conflictul din Orientul Mijlociu și că va continua să susțină soluții diplomatice pentru dezescaladare.

În declarația comună, statele semnatare condamnă ferm atacurile asupra navelor comerciale și infrastructurii civile și cer Iran să înceteze imediat acțiunile care afectează navigația.

„Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional”, subliniază documentul, care avertizează că blocarea strâmtorii reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea globală și lanțurile de aprovizionare cu energie.