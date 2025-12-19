Putin a avertizat că încercările UE de a finanța Ucraina vor avea „consecințe grave”
Liderul rus a susținut că Ucraina și-ar fi epuizat rezervele strategice
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține vineri conferința anuală de presă de sfârșit de an, prilej cu care a atacat din nou Occidentul și Uniunea Europeană.
Vladimir Putin a avertizat Uniunea Europeană că tentativele de a finanța Ucraina prin utilizarea activelor rusești vor atrage „consecințe grave”, catalogând statele implicate drept „hoți” și acțiunile acestora drept un „jaf”.
Liderul de la Kremlin a susținut că presiunea asupra bugetelor europene va deveni dificil de suportat din cauza împrumuturilor acordate Kievului, afirmând totodată că situația datoriei publice a Rusiei este superioară celei a Franței.
Președintele rus a adăugat că Moscova își va apăra interesele în instanțe independente de decizii politice și că Europa va fi obligată, în cele din urmă, să returneze activele pe care le-ar fi sustras.
În cadrul aceluiași eveniment, Putin a comentat într-o notă ironică fotografia președintelui Volodimir Zelenski la intrarea în orașul Kupiansk, numindu-l pe acesta un „actor talentat” și provocându-l să intre în oraș dacă acesta s-ar afla cu adevărat sub control ucrainean.
Deși a recunoscut că spațiul aerian din zonă este saturat de drone de ambele părți, liderul rus a susținut că Ucraina și-ar fi epuizat rezervele strategice în încercarea de a recupera teritoriile pierdute.
Potrivit acestuia, situația de pe front ar trebui să determine „regimul de la Kiev” să accepte soluționarea conflictului pe cale pașnică, deși analiza BBC a indicat că unele dintre afirmațiile sale recente privind capturarea unor localități au fost false.
