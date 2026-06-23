PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”

PSD a transmis, după 13 minute de consultări cu președintele României, că este pregătit să își asume guvernarea și să vină rapid cu o formulă de executiv. Social-democrații spun că România are nevoie urgentă de un guvern, invocând angajamentele internaționale, PNRR, programul SAFE și situația economică.
„România are nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să își asume guvernarea. Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul care, pe lângă faptul că este cel mai mare partid din Parlament, își dorește să fie parte a unei soluții. A oferit soluția astăzi și sper să o avem cât mai repede votată în Parlament”, a anunțat Grindeanu, liderul social-democrat.
Liderul social-democrat a respins însă ideea unei coaliții PSD cu AUR și a spus că social-democrații au avut, în schimb, deschidere pentru găsirea unei soluții politice care să ducă rapid la formarea unui nou guvern.
Ce spune Grindeanu despre o coaliție cu AUR
„Noi am avut am avut de fiecare dată deschidere în a găsi soluții”, a mai subliniat social-democratul.
Sorin Grindeanu a amintit că social-democrații au susținut moțiunea de cenzură prin care au transmis că direcția în care merge România trebuie schimbată. Grindeanu a spus că, în acest moment, prioritatea partidului este să facă parte dintr-o formulă care poate aduce stabilitate și poate duce rapid la instalarea unui executiv. Potrivit acestuia, PSD este dispus să își asume guvernarea dacă aceasta este soluția care se conturează după consultări.
„PSD-ul, împreună cu alți colegi din Parlament, au fost cei care au spus stop, direcția în care merge România este greșită și am votat acea moțiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social Democrat își dorește să facă parte din soluția care va duce la un nou guvern rapid. Asta este ceea ce ne dorim.”
Grindeanu a mai precizat că nu s-a discutat despre o formulă de coaliție cu AUR și că PSD a mers la consultări pentru a transmite că este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Liderul social-democrat a precizat că această asumare poate include inclusiv funcția de premier, dacă aceasta este soluția politică rezultată în urma discuțiilor.
„PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.”