ONU acuză Israelul de încălcarea dreptului internațional: legea pedepsei cu moartea, calificată drept „crimă de război”

ONU a criticat ferm o nouă lege adoptată de Israel, care prevede pedeapsa cu moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnați în instanțe militare pentru atacuri soldate cu victime.

Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a cerut abrogarea urgentă a actului normativ, avertizând că acesta încalcă dreptul internațional umanitar.

Oficialul ONU a subliniat că legea ridică probleme serioase privind respectarea dreptului la apărare și a descris-o ca fiind profund discriminatorie. Potrivit acestuia, aplicarea prevederilor în teritoriile palestiniene ocupate ar putea constitui o crimă de război.

De asemenea, Türk a atras atenția că legea nu prevede posibilitatea de grațiere și impune executarea sentințelor într-un termen de 90 de zile, aspecte considerate incompatibile cu obligațiile legale internaționale ale Israelului.

În același timp, oficialul ONU și-a exprimat îngrijorarea și față de un alt proiect legislativ analizat de Knesset, care ar prevedea înființarea unui tribunal militar special pentru judecarea faptelor comise în contextul atacurilor din 7 octombrie 2023.

Reacția ONU vine pe fondul tensiunilor continue din regiune și al dezbaterilor internaționale privind respectarea drepturilor omului în timpul conflictului.