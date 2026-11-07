Incendiu devastator la un depozit din Caransebeș! Sute de anvelope, o mașină și un ATV, mistuite de flăcări – VIDEO

Publicat 7 nov. 2026, 22:14 Actualizat 7 nov. 2026, 22:15 Sursă Realitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, 7 noiembrie, la un depozit de anvelope din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Semenic” Caraș-Severin, flăcările au cuprins întreaga clădire, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. În urma incendiului au ars 700 de anvelope, un autoturism și un ATV. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

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